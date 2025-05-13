Что случилось этой ночью: вторник, 13 мая

Чрезвычайное положение в Триполи, Уолл-стрит выросла сильно выросла, стартует Каннский кинофестиваль

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Чрезвычайное положение объявлено в столице Ливии после гибели главы службы безопасности. Его смерть спровоцировала массовое насилие в нескольких районах Триполи.

- Фондовые индексы США сильно выросли в понедельник. Причиной стало объявление США и Китаем о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней.

- США на фоне непрямых переговоров по ядерной проблеме Тегерана расширяют санкции против Ирана. По словам госдепартамента, под санкции попали те, кто "участвуют в распространение оружия массового поражения".

- Во Франции стартует 78-й Международный Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе киносмотра в этом году представлены 22 картины.

- Жителей Петропавловска-Камчатского разбудило трехбалльное землетрясение. Очаг залегал на глубине 71 км под морским дном.