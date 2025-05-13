Потепление придет в Москву в четверг

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Потепление прогнозируется в Москве с четверга, температура днем в выходные будет подниматься до плюс 19 градусов, однако на следующей неделе в московский регион вновь придет понижение температуры, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В четверг начнется повышение температуры: уже ночные температуры будут без заморозков, около плюс 5 градусов, и дневные температуры плюс 15 - плюс 17. А вот в субботу и воскресенье, да и в понедельник температуры днем будут от плюс 16 до плюс 20 градусов, в самой Москве плюс 17 - плюс 19 градусов. И температура приблизится к своей норме. Вторая половина недели будет внушать оптимизм", - сказал Вильфанд.

В течение всех дней второй половины недели прогнозируются осадки.

При этом, Вильфанд отметил, что "не нужно сразу настраиваться на то, что потепление будет резким".

"Пока все модели Гидрометцентра России показывают, что в начале следующей недели наиболее вероятно небольшое понижение температуры. Температура понизится на 1-2 градуса, не на 10 градусов, как сейчас. Так что пока (в отношении погоды) сдержанный оптимизм", - сказал Вильфанд.