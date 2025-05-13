Холодная погода на смену жаре пришла в регионы Сибири и Дальнего Востока

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Понижение температуры после жаркой погоды прогнозируется в регионах Сибири и Дальнего Востока, в некоторых регионах в ночные часы будут заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодная погода на юге Красноярского края - в самом Красноярске температура ниже нормы на 4-5 градусов. И ночные температуры в течение недели будут понижаться до отрицательных. В Хакасии, Тыве, на юге Красноярского края, в Кемеровской области ночные температуры до минус 1 градуса. А там были жаркие дни - на 15 градусов температура была выше нормы", - сказал Вильфанд.

Понижение температуры отмечается и в Томской области, где ночью от нуля до минус 3, а днем - плюс 10 - плюс 12, к концу недели температура днем повысится до плюс 17. "На Алтае заморозков не прогнозируется, температура около 20 градусов. Но еще три дня назад там было плюс 33 - плюс 34 градуса", - сказал Вильфанд.

Кроме того, понижение температуры прогнозируется в Забайкальском крае, со вторника ночные температуры будут отрицательными до конца недели, а дневные с плюс 25 понизятся до плюс 10 - плюс 13 градусов.