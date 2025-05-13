Поиск

Холодная погода на смену жаре пришла в регионы Сибири и Дальнего Востока

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Понижение температуры после жаркой погоды прогнозируется в регионах Сибири и Дальнего Востока, в некоторых регионах в ночные часы будут заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодная погода на юге Красноярского края - в самом Красноярске температура ниже нормы на 4-5 градусов. И ночные температуры в течение недели будут понижаться до отрицательных. В Хакасии, Тыве, на юге Красноярского края, в Кемеровской области ночные температуры до минус 1 градуса. А там были жаркие дни - на 15 градусов температура была выше нормы", - сказал Вильфанд.

Понижение температуры отмечается и в Томской области, где ночью от нуля до минус 3, а днем - плюс 10 - плюс 12, к концу недели температура днем повысится до плюс 17. "На Алтае заморозков не прогнозируется, температура около 20 градусов. Но еще три дня назад там было плюс 33 - плюс 34 градуса", - сказал Вильфанд.

Кроме того, понижение температуры прогнозируется в Забайкальском крае, со вторника ночные температуры будут отрицательными до конца недели, а дневные с плюс 25 понизятся до плюс 10 - плюс 13 градусов.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Забайкальский край Кемеровская область Томская область Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Что произошло за день: понедельник, 12 мая

"Совсем не майскую погоду" прогнозируют в регионах центра европейской части РФ в ближайшие дни

"Совсем не майскую погоду" прогнозируют в регионах центра европейской части РФ в ближайшие дни

Госдума 14 мая рассмотрит законопроект о регулировании объемов платного обучения в вузах

Законопроект о локализации такси доработали с учетом мнения отрасли и автопроизводителей

Умершие знаменитости

Умерла Нина Гребешкова

Умерла Нина Гребешкова

ЦБ в апреле указал на длительность жесткой ДКП, чтобы не создавать избыточных ожиданий

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Швейцарскую и австралийскую IT-компании оштрафовали за несоблюдение законодательства РФ

Совбез РФ подтвердил продление контракта с Шойгу до 2030 года

Хроники событий
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана69 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости385 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });