"Аэрофлот" подключен к импортозамещенной российской системе авиасвязи ACARS

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" и компания "Инфоком-Авиа" (входит в УК "Азимут" госкорпорации "Ростех") заключили договор о коммерческой эксплуатации российского сервиса цифровой авиационной связи "борт - земля" (Aircraft Communications Addressing and Reporting System, ACARS), сообщила пресс-служба "Ростеха".

Российская система ACARS разработана для замены иностранных аналогов, ставших недоступными для авиакомпаний РФ из-за санкций. Госкорпорация отмечает, что уход зарубежных провайдеров значительно снизил эффективность использования парка воздушных судов, экономические потери российских перевозчиков в связи с этим возросли.

"Азимут" в рамках импортозамещения разработал необходимое оборудование. Оператором информационных услуг выступило предприятие "Инфоком-Авиа". Была создана сеть наземных станций на основных направлениях полетов "север - юг" и "запад - восток", сформирован центр обработки данных на территории РФ.

В тестировании сервисов ACARS с самого начала участвовали отечественные авиакомпании, в том числе "Аэрофлот" .

"Количество авиакомпаний, подключенных к отечественному сервису ACARS, неуклонно растет. В прошлом году обмен информацией через эту систему совершали порядка 2/3 парка воздушных судов России. Использование ACARS существенно повышает эффективность эксплуатации парка авиаперевозчика и безопасность полетов. В планах - расширение зоны предоставления сервиса на всю территорию страны и подключение всех российских авиакомпаний", - цитирует пресс-служба "Ростеха" гендиректора "Инфоком-Авиа" Виктора Соломенцева.

Использование сервиса ACARS предполагает в перспективе внедрение новых видов аэронавигационного обслуживания, ранее не доступных в РФ: цифровая автоматическая передача информации в районе аэродрома (D-ATIS), цифровое диспетчерское разрешение на вылет (DCL) и связь "диспетчер-пилот" (СPDLC).



