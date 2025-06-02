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Т-Банк импортозаместил 3/4 критической инфраструктуры, закончит процесс до конца 2026 года

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Т-Банк импортозаместил три четверти критической инфраструктуры, полностью завершить этот процесс планирует до конца следующего года, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя правления банка Вячеслав Цыганов в кулуарах конференции ЦИПР-2025.

"Мы, конечно же, в первую очередь сфокусированы на значимых объектах критической инфраструктуры, потому что это регулируется, и у нас есть согласованный график перехода с Банком России, поэтому в рамках этого графика живем. Сейчас у нас уже три четверти инфраструктуры, это и ПО (программное обеспечение), и "железо", уже импортозамещено. И до конца следующего года мы планируем до 100% довести, но это именно критическая инфраструктура", - сказал Цыганов.

"Если говорить отдельно про железо, и железо в широком смысле, то уже больше трети. Точную цифру, 35-37%, сложно посчитать, но около трети инфраструктуры - это уже отечественная", - добавил он.

По его словам, последние два года вся инфраструктура - только отечественная, кроме сферы искусственного интеллекта, где нет российских производителей.

Т-Банк по итогам первого квартала 2025 года занимал 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Вячеслав Цыганов Т-Банк
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