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При проведении ЕГЭ будут присутствовать порядка 350 тыс. профильных специалистов, медработников и наблюдателей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Свыше 300 тыс. профильных специалистов, более 6 тыс. медицинских работников и около 40 тыс. общественных наблюдателей будут присутствовать в пунктах проведения Единого госэкзамена в 2025 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Традиционно особого контроля требует сама процедура проведения экзаменов. Для этого в экзаменационные пункты будет привлечено свыше 300 тыс. профильных специалистов, более 6 тыс. медицинских работников и около 40 тыс. общественных наблюдателей", - сказал он во вторник на совещании по готовности к проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году.

Чернышенко попросил уделить внимание вопросам прозрачности процедуры ЕГЭ и тактичному проведению досмотра участников экзамена.

"Особое внимание прошу уделить вопросам прозрачности этой процедуры, уважения к личным границам участников экзамена и предотвращения конфликтных ситуаций", - подчеркнул он.

Он отметил, что выпускники из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, отдельных школ приграничных регионов, а также дети, переехавшие из этих регионов, могут пройти итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации.

Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля. На участие в ЕГЭ в этом году зарегистрированы более 716 тыс. человек.

ЕГЭ Дмитрий Чернышенко
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