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Honda готова возобновить переговоры об объединении в случае ухода CEO Nissan

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Японская Honda готова возобновить переговоры об объединении с Nissan в случае ухода Макото Утиды с поста главного исполнительного директора последней, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

На прошлой неделе автопроизводители сообщили о решении прекратить переговоры об интеграции и сосредоточиться на "скорости принятия решений и реализации бизнес-мер в ответ на изменения в быстро меняющейся рыночной среде в эпоху электрификации автомобилей".

Утида был одним из главных сторонников сделки с Honda, однако его отношения с главой этой компании Тосихиро Мибе ухудшились на фоне разочарования последнего в скорости реструктуризации бизнеса Nissan и обеспокоенности масштабом финансовых проблем потенциального партнера.

"Мне правда жаль, что все так закончилось", - сказал Мибе журналистам после провала переговоров.

Honda настаивала на том, чтобы Nissan стал ее 100%-ным дочерним предприятием, хотя ранее рассматривалось создание совместной холдинговой компании.

По словам одного из источников газеты, Honda готова возобновить переговоры, если у Nissan будет руководитель, способный лучше справиться с внутренней оппозицией.

Утида давал понять, что хочет остаться на своем посту до 2026 года, но, по словам источника FT, совет директоров Nissan начал неофициальное обсуждение сроков его ухода.

"Если вновь начнутся разговоры о бизнес-интеграции, мы полностью не исключаем возможность возобновления диалога", - заявила Honda.

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