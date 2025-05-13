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В РФ принят закон о реестре поставщиков бункерного топлива

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, который с 1 сентября 2025 года законодательно закрепляет за Росморречфлотом полномочия по формированию и ведению реестра поставщиков бункерного топлива.

Документ (№771590-8) правительство внесло в парламент в ноябре 2024 года.

"В настоящее время полномочия Росморречфлота по формированию, ведению реестра поставщиков бункерного топлива, внесению в него сведений, их изменение и исключение из него, а также полномочия Минтранса России по утверждению порядка формирования и ведения реестра поставщиков бункерного топлива законодательно не закреплены", - говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту, реестр будет включать сведения о поставщиках бункерного топлива, осуществляющих бункеровку судов в морских портах России для торгового мореплавания. Реестр ведется в электронной форме, сведения являются открытыми и размещаются на сайте Росморречфлота.

В пояснительных материалах отмечается, что данный шаг необходим для выполнения РФ международных обязательств в рамках Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов.

Бункерное топливо – это вид топлива, который используется для судов, работающих на морских и речных путях. На мировом рынке качественные характеристики бункерного топлива регламентируются международным стандартом ISO 8217. Использование бункерного топлива регулируется международными стандартами по охране окружающей среды, поскольку его сжигание может вызывать загрязнение воздуха и воды.

Госдума Минтранс Росморречфлот
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