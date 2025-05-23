Поиск

Путин подписал закон о реестре поставщиков бункерного топлива

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2025 года законодательно закрепляет за Росморречфлотом полномочия по формированию и ведению реестра поставщиков бункерного топлива, сообщается на официальном портале правовой информации.

По закону, реестр будет включать сведения о поставщиках бункерного топлива, осуществляющих бункеровку судов в морских портах России для торгового мореплавания. Реестр ведется в электронной форме, сведения являются открытыми и размещаются на сайте Росморречфлота.

В пояснительных материалах к законопроекту отмечалось, что данный шаг необходим для выполнения Россией международных обязательств в рамках Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов.

Бункерное топливо - это вид топлива, который используется для судов, работающих на морских и речных путях. На мировом рынке качественные характеристики бункерного топлива регламентируются международным стандартом ISO 8217. Использование бункерного топлива регулируется международными стандартами по охране окружающей среды, поскольку его сжигание может вызывать загрязнение воздуха и воды.

Росморречфлот Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

БКХ "Коломенский" приобрел петербургского производителя готовой еды "Продмастер"

Правительству поручено подготовить расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет

Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами

Президент подписал закон об учете мигрантов в Московском регионе через приложение

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Орловской области

Закон о регулировании объемов платного обучения в вузах РФ подписан президентом

Закон о регулировании объемов платного обучения в вузах РФ подписан президентом

Путин подписал закон о локализации такси в РФ

Не менее 30 тыс. дропперов могут стать фигурантами уголовных дел после принятия закона

ЕГЭ начался без сбоев и утечек материалов

ЕГЭ начался без сбоев и утечек материалов

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ Петропавловск-Камчатского порта

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ Петропавловск-Камчатского порта
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });