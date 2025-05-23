Путин подписал закон о реестре поставщиков бункерного топлива

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2025 года законодательно закрепляет за Росморречфлотом полномочия по формированию и ведению реестра поставщиков бункерного топлива, сообщается на официальном портале правовой информации.

По закону, реестр будет включать сведения о поставщиках бункерного топлива, осуществляющих бункеровку судов в морских портах России для торгового мореплавания. Реестр ведется в электронной форме, сведения являются открытыми и размещаются на сайте Росморречфлота.

В пояснительных материалах к законопроекту отмечалось, что данный шаг необходим для выполнения Россией международных обязательств в рамках Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов.

Бункерное топливо - это вид топлива, который используется для судов, работающих на морских и речных путях. На мировом рынке качественные характеристики бункерного топлива регламентируются международным стандартом ISO 8217. Использование бункерного топлива регулируется международными стандартами по охране окружающей среды, поскольку его сжигание может вызывать загрязнение воздуха и воды.