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Пожар близ амурского города Циолковский локализован

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Близко подошедший к жилым районам города Циолковский в Амурской области природный пожар удалось локализовать, сообщил во вторник глава Циолковского Виталий Брижатый.

"Сегодня, как и наши соседи в Свободненском районе, с раннего утра мы бросили все силы на борьбу с лесным пожаром, который в какой-то момент подошёл вплотную к городу. В настоящий момент огонь локализован, угрозы городу нет", - написал Брижатый в телеграм-канале.

Он напомнил, что на территории области действует особый противопожарный режим, несоблюдение которого приводит к возгораниям в районе населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что огонь подошел к многоэтажным жилым домам Циолковского. Полоса огня протянулась на восемь километров на подступах к городу.

Циолковский Амурская область
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