Космодром Восточный работает штатно после лесного пожара близ города Циолковский

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Космодром "Восточный" (Амурская область) работает в штатном режиме, лесные пожары не угрожают близлежащему городу Циолковский, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Все подразделения космодрома работают в штатном режиме, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиками работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент огонь локализован, угрозы городу Циолковский нет.

"В тушении пожаров задействованы специализированные службы. Приняты все необходимые меры для предотвращения распространения огня в сторону стратегически важного объекта", - сообщили в госкорпорации.

В "Роскосмосе" заявили, что космический центр "Восточный" для локализации пожара выделил спецтехнику, пожарные автомобили и персонал. Продолжается мониторинг обстановки.

Ранее глава города Циолковский Виталий Брижатый заявил, что близко подошедший к жилым районам города природный пожар удалось локализовать. В настоящее время проводятся завершающие мероприятия по полной ликвидации отдельных очагов возгорания. Прогнозируемое время окончания работ - 3:00 (21:00 по московскому времени) 14 мая.

Циолковский - самый молодой город в Дальневосточном федеральном округе, закрытое административно-территориальное образование в Свободненском районе, где располагается космодром Восточный.