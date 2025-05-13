В МИД России анонсировали обсуждение в Стамбуле устойчивого урегулирования на Украине

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Повестка переговоров по ситуации на Украине, которые, как ожидается, могут состояться 15 мая в Стамбуле, будет охватывать вопросы, связанные с надежным и устойчивым урегулированием конфликта, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Темы - те же, что стоят в повестке дня все последнее время: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации на Украине", - сказал он.

По его словам, прежде всего, речь идет о вопросах, связанных с "первоисточниками этого конфликта".

Замминистра пояснил, что имеются в виду вопросы, связанные с "денацификацией киевского режима", обеспечением "тех реалий, которые за последнее время сложились на земле, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации".