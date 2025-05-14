Поиск

Делегацию РФ на переговорах с Украиной возглавит Мединский

Делегацию РФ на переговорах с Украиной возглавит Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Утверждён состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, президент России подписал соответствующее распоряжение, сообщает сайт Кремля.

В состав делегации вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

В РоссииПутин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 годуПутин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные в 2022 годуЧитать подробнее

Кроме того, утвержден состав экспертов для переговоров с Украиной: Зорин - первый заместитель начальника информации управления Генштаба, Подобреевская - заместитель начальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере, Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИД, Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.

В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. "Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причём, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул: "Их смысл (переговоров - ИФ) в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу".

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны России Украина Владимир Мединский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

У "Эксмо" изъяли материалы о книгах Popcorn Books по делу об ЛГБТ-пропаганде

Что произошло за день: среда, 14 мая

Более 100 тыс. туристов из Китая приехали в Россию в первом квартале 2025 года

Более 100 тыс. туристов из Китая приехали в Россию в первом квартале 2025 года

Росстат отметил продолжение роста цен на картофель

Инфляция в РФ с 6 по 12 мая составила 0,06%, годовая замедлилась до 10,1%

Банк России выступил против идеи наделить его статусом органа госвласти

Банк России выступил против идеи наделить его статусом органа госвласти

Володин предложил регулировать объем платного обучения в вузах уже с сентября-2025

Обвиняемая в подготовке покушения на главу Крыма получила 10 лет колонии

Россия и Малайзия обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения

Россия и Малайзия обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения

Правительственный самолет Бразилии покинул Москву

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6366 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана72 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });