Делегацию РФ на переговорах с Украиной возглавит Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Утверждён состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, президент России подписал соответствующее распоряжение, сообщает сайт Кремля.

В состав делегации вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Костюков, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Кроме того, утвержден состав экспертов для переговоров с Украиной: Зорин - первый заместитель начальника информации управления Генштаба, Подобреевская - заместитель начальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере, Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИД, Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.

В минувшую субботу президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. "Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причём, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул: "Их смысл (переговоров - ИФ) в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу".