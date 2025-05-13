Прощание с бывшим главой Центробанка Виктором Геращенко пройдет 14 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Прощание с бывшим руководителем Банка России и Госбанка СССР Виктором Геращенко пройдет 14 мая в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Церемония пройдет в Центральной клинической больнице с 11:30 до 12:20.

Геращенко будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Виктор Геращенко умер 11 мая на 88-м году жизни.

"Яркий, талантливый человек, он руководил Государственным банком СССР и Банком России в переломную эпоху в истории страны. В сложных условиях Виктор Владимирович внес значительный вклад в становление и развитие современной банковской системы после распада СССР, в финансовую стабилизацию после кризиса 1998 года", - отмечает ЦБ.

Геращенко был председателем Банка России с 1992 по 1994-й и с 1998 по 2002 годы. Председателем правления Госбанка СССР он был в 1989—1991 годах.

В 2003–2004 годах он был депутатом Госдумы IV созыва, избравшись от блока "Родина".