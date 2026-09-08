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Первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин скончался накануне своего 92-летия

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Первый председатель Банка России Георгий Матюхин скончался, сообщил ЦБ РФ.

Матюхин возглавил Центральный банк РСФСР (будущий Банк России) 25 декабря 1990 года. С упразднением Госбанка СССР в 1991 году руководил становлением Банка России в новых условиях, возглавляя его до 1992 года, отмечается в сообщении.

Ассоциация выпускников МГИМО, который Матюхин окончил в 1991 году, объявила, что он умер в Республике Алтай 5 сентября, за день до своего 92-летия.

Матюхин родился в Барнауле в 1934 году. До ЦБ работал в сфере финансов и академических институтах. Во главе Банка России его сменил Виктор Геращенко (скончался в прошлом году). После отставки из ЦБ Матюхин занимал различные должности в банках "Горный Алтай", "Ноосфера", Собинбанк, "Диалог-Оптим".

Банк России ЦБ РФ Георгий Матюхин
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