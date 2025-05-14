Обвиняемая в подготовке покушения на главу Крыма получила 10 лет колонии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Оксане Шевченко - одной из трех обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщает пресс-служба суда.

"Подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Шевченко признана виновной по ч.1 ст.30, п."б" ч.3 ст.205 (приготовление к теракту) и ч.4 ст.222.1 (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ.

Ранее сообщалось, что двое других предполагаемых участников организованной группы - Владимир Ананьев и Владимир Бондарь - обвиняются по таким же статьям.

По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, дело которого выделено в отдельное производство, создал группу для совершения теракта на территории Крыма. В ее состав вошли Бондарь и Шевченко, которым было поручено наблюдать за маршрутами передвижения служебного автомобиля главы Крыма для подготовки и совершения покушения на него. Позднее в состав группы вошел Ананьев, который хранил компоненты для изготовления бомбы.

Следствие считает, что радиоуправляемое самодельное взрывное устройство Бондарь доставил в Крым из Запорожской области, его спрятали в арендованном Шевченко гаражном боксе в Симферополе. Довести замысел до конца им не удалось - в феврале 2024 года подозреваемых задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.

Шевченко ранее признала свою вину в суде, Ананьев и Бондарь - не признали.