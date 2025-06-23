Второй фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма осужден на 13 лет

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Владимиру Бондарю - одному из троих обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Бондарь признан виновным по ч. 1 ст. 30, п." б" ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Ранее сообщалось, что обвиняемая по данному делу Оксана Шевченко получила 10 лет колонии общего режима.

По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, дело которого выделено в отдельное производство, создал группу для совершения теракта на территории Крыма. В ее состав вошли Бондарь и Шевченко, которым было поручено наблюдать за маршрутами передвижения служебного автомобиля главы Крыма для подготовки и совершения покушения на него. Позднее в состав группы вошел Владимир Ананьев, который хранил компоненты для изготовления бомбы.

Следствие считает, что радиоуправляемое самодельное взрывное устройство Бондарь доставил в Крым из Запорожской области, его спрятали в арендованном Шевченко гаражном боксе в Симферополе. Довести замысел до конца им не удалось - в феврале 2024 года подозреваемых задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.

Шевченко ранее признала свою вину в суде, Бондарь и Ананьев - не признали.