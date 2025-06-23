Поиск

Второй фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма осужден на 13 лет

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Владимиру Бондарю - одному из троих обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

В РоссииПутин получил доклад о попытке покушения на главу КрымаЧитать подробнее

Бондарь признан виновным по ч. 1 ст. 30, п." б" ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Ранее сообщалось, что обвиняемая по данному делу Оксана Шевченко получила 10 лет колонии общего режима.

По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, дело которого выделено в отдельное производство, создал группу для совершения теракта на территории Крыма. В ее состав вошли Бондарь и Шевченко, которым было поручено наблюдать за маршрутами передвижения служебного автомобиля главы Крыма для подготовки и совершения покушения на него. Позднее в состав группы вошел Владимир Ананьев, который хранил компоненты для изготовления бомбы.

Следствие считает, что радиоуправляемое самодельное взрывное устройство Бондарь доставил в Крым из Запорожской области, его спрятали в арендованном Шевченко гаражном боксе в Симферополе. Довести замысел до конца им не удалось - в феврале 2024 года подозреваемых задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.

Шевченко ранее признала свою вину в суде, Бондарь и Ананьев - не признали.

Крым Ростов-на-Дону Украина Сергей Аксенов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Дело 19 обвиняемых в теракте в Crocus City Hall направили прокурору для передачи в суд

В Кремле заявили, что Москва и Белград обсудили тему поставок боеприпасов ВСУ

В Кремле заявили, что Москва и Белград обсудили тему поставок боеприпасов ВСУ

Путин назвал беспардонной ложью заявления о планах РФ вторгнуться в Европу

Прокурор запросил 14,5 лет колонии бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову

Прокурор запросил 14,5 лет колонии бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову

В России на 1 тыс. населения насчитывается 10 доноров крови

Начало строительства Приморской АЭС запланировано на декабрь 2027 года

Песков заявил, что все страны имеют право на создание мирной ядерной отрасли

Песков заявил, что все страны имеют право на создание мирной ядерной отрасли

Минпромторг подготовит предложение о продлении параллельного импорта на 2026 г.

Минпромторг подготовит предложение о продлении параллельного импорта на 2026 г.

Сотрудница "АЛРОСА" и ее сын задержаны по подозрению в хищении алмазов компании

Сотрудница "АЛРОСА" и ее сын задержаны по подозрению в хищении алмазов компании
Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана341 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });