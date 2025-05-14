Выездной турпоток из РФ вырос почти на 11% в первом квартале 2025 года

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы совершили более 2 млн поездок за рубеж в первом квартале 2025 года, среди наиболее популярных направлений - ОАЭ, Таиланд и Египет, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

По данным ведомства, количество путешествий за границу в январе-марте составило 2,24 млн, это на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером выездного турпотока стали ОАЭ, где отдохнули 466,3 тыс. российских туристов, это на 8,5% больше, чем в первом квартале 2024 года. Второе место занимает Таиланд с 348,5 тыс. (минус 1,4%), за ним следует Египет с 342,8 тыс., это на 46,7% больше, чем годом ранее.

В топ-5 также вошли Турция (337,3 тыс., минус 7,8%) и Китай (243,75 тыс., плюс 49,4%).

В первую десятку попали Абхазия (66,7 тыс.), Армения (55,8 тыс.), Шри-Ланка (46,2 тыс.), Грузия (39,2 тыс.) и Азербайджан (38,8 тыс.).

Согласно статистике, всего россияне в первом квартале выезжали за рубеж со всеми целями 5 573 170 раз, это на 4,5% больше, чем за тот же период 2024 года.

Самыми популярными направлениями для зарубежных поездок со всеми целями стали Абхазия (918,8 тыс.), ОАЭ (638 тыс.), Турция (609,5 тыс.), Таиланд (552,6 тыс.), Казахстан (489,5 тыс.), Китай (449 тыс.), Египет (427,3 тыс.), Грузия (196,5 тыс.), Армения (183,25 тыс.), Узбекистан (118,9 тыс.).