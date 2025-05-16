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Выездной туризм из России на майские праздники вырос на 30%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Продажи туров за границу на майские праздники выросли на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года, около миллиона организованных туристов выехали на отдых из России, сообщил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

"Мы в этом году в выездном туризме зафиксировали рост продаж на майские праздники на 30%, 900 тыс. наших организованных туристов, не считая самостоятельных, путешествовали за рубеж", - сказал он.

Он подчеркнул, что те, кто путешествовал по линии туроператора, через турагентства, оказались более защищены в сложных ситуациях.

"Только за 6 мая из-за ограничений международного воздушного сообщения было задержано более 350 рейсов, 60 тыс. человек ожидали свой вылет. Несмотря на форс-мажорный характер обстоятельств, туркомпании прилагали все усилия для расселения туристов, обеспечения их питанием, планирования обновленных маршрутов совместно с авиакомпаниями", - рассказал он.

В аэропортах центральной части России 6 и 7 мая наблюдались массовые задержки и отмены рейсов, вызванные ограничениями Росавиации на фоне атаки украинских беспилотников.

Дмитрий Горин Росавиация РСТ
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