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Неизвестный устроил стрельбу на автомойке в Северной Осетии, один человек погиб

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Неизвестный стрелял в троих мужчин на автомойке в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин погиб, сообщило ГУМВД региона.

"Предварительно установлено, что 14 мая 2025 года примерно в 20 часов 45 минут на территории автомойки, расположенной в г. Ардон, неустановленное лицо произвело выстрелы из имевшегося при себе огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62 мм. в трёх молодых людей 1990, 1991 и 2000 годов рождения. Злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. "Однако спасти 24-летнего пострадавшего не удалось - он скончался, не приходя в сознание. 35-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии", - добавили в ведомстве.

В республике введен план "Перехват", усилены проверки на автомобильных трассах.

Северная Осетия Ардонский район
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