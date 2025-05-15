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Что случилось этой ночью: четверг, 15 мая

Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной, российского биолога могут депортировать из США, стрельба на автомойке в Северной Осетии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной 15 мая. Ее возглавит помощник главы государства Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 г.

- Президент США Дональд Трамп не планирует ехать в Турцию на переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной, сообщил CNN со ссылкой на представителей Белого дома.

- В Северной Осетии неизвестный устроил стрельбу на автомойке города Ардон. Один человек погиб, еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии. В республике введен план "Перехват".

- Минюст США предъявил обвинения в контрабанде российскому биологу Ксении Петровой, работающей в Гарварде, за ввоз в страну эмбрионов лягушки. Ведомство настаивает на ее депортации на родину.

- Минфин США объявил о санкциях против шести физических лиц и 12 структур в Иране и КНР за содействие в развитии иранской программы баллистических ракет.

- Московский ЦСКА в серии пенальти обыграл петербургский "Зенит" и вышел в Суперфинал Кубка России по футболу.

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