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Еще пять человек осуждены по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор еще пятерым жителям Дагестана, обвиняемым по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Камил Халатов, Джавад Абдуллаев, Назим Мирзаханов, Мухаммад Джамалов, Рамис Ханалиев приговорены к срокам от 8 лет до 8 лет и 1 месяца колонии общего режима. Они признаны виновными по ч.2 ст.212 (участие в массовых беспорядках) и ч.3 ст.263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры). Один из них также осужден по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В РоссииЗа беспорядки в аэропорту Махачкалы осуждены уже более 100 человекЧитать подробнее

Вечером 29 октября 2023 года аэропорт Махачкалы временно закрылся для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных на перрон. Толпа людей искала пассажиров, прибывших рейсом Тель-Авив (Израиль) - Махачкала. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них пострадали.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края.

С августа 2024 года на Кубани и Ставрополье были осуждены в общей сложности 105 человек на сроки от 4,5 до 10,5 лет. Таким образом, с учетом последнего приговора к настоящему времени по делу осуждены уже 110 человек.

Пресс-служба СКР сообщала, что собраны доказательства причастности к произошедшему 142 человек. В отношении 135 фигурантов предварительное расследование завершено, 28 уголовных дел направлено в суд.

В розыск объявлены семеро человек, в том числе трое предполагаемых организаторов преступления.


Махачкала Дагестан
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