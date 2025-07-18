СКР сообщил о 28 приговорах 135 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Трое подозреваемых организаторов, в том числе экс-депутат Госдумы, находятся в розыске

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Суды вынесли 28 приговоров 135 фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года, сообщает Следственный комитет.

В зависимости от роли каждого им было предъявлено обвинение по чч. 1, 2 ст. 212 УК и ч. 3 ст. 263.1 УК (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

"Организаторам преступлений Илье Пономареву (признан в России иностранным агентом), Абакару Абакарову и Исраилу Ахмеднабиеву также дополнительно вменены п. "в" ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности)", - отмечает СКР.

В зависимости от роли каждого из 135 фигурантов получили сроки от 6,5 до 15 лет колонии общего режима.

Уголовные дела в отношении предполагаемых организаторов преступлений Пономарева, Абакарова и Ахмеднабиева, которые находятся в розыске, направлены в суд для рассмотрения и заочного осуждения.

Прокуратура Ставрополья сообщает, что 18 июля Ставропольский краевой суд вынес приговор еще четверым участникам беспорядков, которых признали виновными по ч. 1 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами), ч. 3 ст. 263.1 УК (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности). Они получили сроки заключения от 11 лет до 11 лет 6 месяцев.

Вечером 29 октября 2023 года аэропорт Махачкалы временно закрылся для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных на перрон. Толпа людей искала пассажиров, прибывших рейсом Тель-Авив - Махачкала. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. В отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них пострадали.

Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края, они идут с августа 2024 года.

В СКР сообщают, что собраны доказательства причастности к произошедшему 142 человек. В отношении 139 фигурантов предварительное расследование завершено.