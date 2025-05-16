ЦБ обсуждает дифференциацию требований к free float в зависимости от размера компаний

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает дифференциацию требований к free float эмитентов для включения акций в первый котировальный список в зависимости от размера компании, сообщила журналистам в кулуарах конференции НАУФОР директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.

"Мы считаем, что надо внимательно посмотреть на необходимость дифференциации free float в зависимости от размера компании. Вот именно в эту стороны мы сейчас смотрим - для крупных компаний возможность снижения (порога - ИФ), для компаний, которые меньше - сохранение или повышение", - сказала она.

Сейчас для акций, претендующих на включение в первый котировальный список, действуют следующие требования - при капитализации свыше 60 млрд рублей free float должен составлять 10% и более.

Управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти "Мосбиржи" Елена Курицына, выступая на конференции, отметила, что снижение требований к free float до уровня ниже 10% могло бы помочь перезапустить рынок первичных размещений.

"Сложно в этом зале найти человека, более заинтересованного в большом "куске" акций, размещаемых в ходе IPO. И, безусловно, 10%, которые установлены для первого котировального списка - это не только вопрос достаточной глубины и емкости "стакана", и ликвидности. Это еще и - то, что меня не может не беспокоить - вопрос того, что на стороне инвесторов есть какая-то достаточная сила, достаточный пакет для того, чтобы по возможности, может быть, даже сконцентрироваться, сагрегироваться и уже с помощью независимых директоров входить в состав совета и прикладывать руку в том числе и к управлению, к участию в управлении. Потому что, в принципе, в теории высокий процент free float должен служить этим двум целям - с одной стороны, обеспечению глубокой ликвидности, с другой стороны - подчеркиванию того, что у инвестора рыночного есть хотя бы какая-то сила и возможность участвовать в корпоративном управлении и говорить с компанией, с менеджментом, языком того, что "я в тебя инвестировал не три копейки, а хотя бы 10%", - сказала Курицына.

"Но я согласна с тем, что нужно иногда делать шаг назад для того, чтобы потом иметь возможность сделать два шага вперед. Мне кажется, что временное или какое-то этапное послабление на размер free float для первого котировального списка для компаний, которые очевидно, объективно, в силу своих размеров и оценки, не могут сейчас собрать 10%, а размещаться даже во втором котировальном списке для них не соответствует их представлениям о себе, их репутации и масштабу бизнеса, на мой взгляд, это было бы правильно", - сказала она.

По словам Курицыной, такое решение в совокупности с другими факторами - изменением ДКП, макроэкономической стабильностью - "могло бы сослужить очень хорошую службу в перезапуске нашего первичного рынка".

Абашеева, в свою очередь, отметила, что ЦБ точно видит возможность снижения требований к free float, но при синхронном повышении требований в части стоимости эмитентов.

"Мы точно рассматриваем возможность снижения ниже 10%, но для крупных компаний", - резюмировала она.