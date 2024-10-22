Минимальный порог free float для второго уровня листинга "Мосбиржи" с апреля повысится до 5%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает установить минимальный уровень free float для включения акций во второй котировальный список "Московской биржи" на уровне 5%.

"Мы предлагаем повысить минимальную долю акций в свободном обращении для второго уровня листинга - до 5%. Мы анализировали, в каком объеме выпущенные эмитентами бумаги реально доступны для биржевых операций. В целом наши оценки совпали с оценками биржи. Планируется, что новые требования вступят в силу с 1 апреля 2025 года", - сообщил "Интерфаксу" зампред ЦБ Филипп Габуния.

Требования к эмитентам первого уровня листинга, по его словам, останутся прежними. "Чтобы попасть в первый котировальный список, компания должна направить в свободное обращение 10% от выпуска. Затем поддерживать free float на уровне 7,5%. В отношении ценных бумаг, которые не входят в котировальные списки (а в этом эшелоне как раз сконцентрировались бумаги, которые исторически имели низкий free float), меры противодействия волатильности принимаются организаторами торгов на основании собственных методик с учетом рекомендаций Банка России", - добавил Габуния.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае сообщала, что регулятор изучает целесообразность установления минимального порога free float для допуска акций к организованным торгам. "Мы видим, какая низкая доля акций в свободном обращении, незначительный free float. Даже у тех компаний, которые выходят на рынок, free float небольшой. Понятно, что он может быть небольшим у компаний, которые делают первые шаги, но он остается таким и у тех, кто давно на рынке. Если при этом незначительна капитализация, при незначительном free float очень легко двигать рынок", - говорила она на конференции НАУФОР.

"Мосбиржа" в июле 2023 года снизила минимальный порог free float для включения акций во второй уровень листинга с 10% до 1%. Предполагалось, что пониженные требования будут действовать до 30 июня 2025 года.