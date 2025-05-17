Российские ученые сообщили о начале в субботу магнитной бури

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Магнитная буря началась в субботу из-за крупной корональной дыры на Солнце, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Земля начала постепенно "погружаться" в потоки плазмы из новой корональной дыры (...). На этом фоне с утра зарегистрирована первая "приветственная" магнитная буря", - сказано в сообщении, размещенном на сайте лаборатории.

"Событие наблюдалось между 4 и 8 часами по Москве и было, соответственно, коротким (4 часа). Мощность в пике, однако, достигала уровня G2.3 по 5-балльной шкале, что для корональной дыры довольно высокий показатель, особенно на фоне относительно низкой скорости ветра, главный рост которой еще впереди и произойдет сегодня", - отмечается в сообщении.

По данным ученых, скорость ветра пока растет умеренно (на настоящий момент составляет около 500 км/с при считающимся средним значении 400 км/с).

"Заметно выросло межпланетное магнитное поле - от 3 до 4 раз, а также в три раза повысилась температура окружающего Землю газа - сейчас составляет около 300 тысяч градусов. Сразу напишем, что спутники не расплавятся и даже не нагреются: несмотря на высокую температуру, теплопроводность там нулевая", - говорится в сообщении.

Ученые информируют, что "впереди как минимум двое суток жизни в новых условиях, а, скорее всего, и побольше - дыра быстро растет".

"В прогнозе на выходные пока доминируют желтые цвета, но жизнь уже, как можно заметить, начала перекрашивать эти графики в красный цвет. Ближе к вечеру станет понятна ситуация по полярным сияниям", - сказано в сообщении.