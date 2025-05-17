Поиск

Российские ученые сообщили о начале в субботу магнитной бури

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Магнитная буря началась в субботу из-за крупной корональной дыры на Солнце, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Земля начала постепенно "погружаться" в потоки плазмы из новой корональной дыры (...). На этом фоне с утра зарегистрирована первая "приветственная" магнитная буря", - сказано в сообщении, размещенном на сайте лаборатории.

"Событие наблюдалось между 4 и 8 часами по Москве и было, соответственно, коротким (4 часа). Мощность в пике, однако, достигала уровня G2.3 по 5-балльной шкале, что для корональной дыры довольно высокий показатель, особенно на фоне относительно низкой скорости ветра, главный рост которой еще впереди и произойдет сегодня", - отмечается в сообщении.

По данным ученых, скорость ветра пока растет умеренно (на настоящий момент составляет около 500 км/с при считающимся средним значении 400 км/с).

"Заметно выросло межпланетное магнитное поле - от 3 до 4 раз, а также в три раза повысилась температура окружающего Землю газа - сейчас составляет около 300 тысяч градусов. Сразу напишем, что спутники не расплавятся и даже не нагреются: несмотря на высокую температуру, теплопроводность там нулевая", - говорится в сообщении.

Ученые информируют, что "впереди как минимум двое суток жизни в новых условиях, а, скорее всего, и побольше - дыра быстро растет".

"В прогнозе на выходные пока доминируют желтые цвета, но жизнь уже, как можно заметить, начала перекрашивать эти графики в красный цвет. Ближе к вечеру станет понятна ситуация по полярным сияниям", - сказано в сообщении.

Солнце РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил о планах провести первый российско-арабский саммит 15 октября

Второй за день выброс пепла произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке

Второй за день выброс пепла произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке

Что произошло за день: пятница, 16 мая

Суд по иску Генпрокуратуры взыскал в казну с Селезнева и Митюшова ряд предприятий

Экс-вице-губернатор Рязанской области приговорен к 17 годам лишения свободы

Рост ВВП России в I квартале замедлился до 1,4% с 4,5% в IV квартале

Росстат отметил замедление инфляции в апреле до 0,4%

Источник сообщил, что российская делегация в пятницу покинет Стамбул

Комитет Думы рекомендовал отклонить поправки в ГК из пакета по финансовым пирамидам

Источник сообщил, что делегация Мединского новых заявлений не планирует

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6376 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2255 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });