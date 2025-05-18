Земля полностью погрузилась в вытекающую из корональной дыры на Солнце плазму

По данным ученых, очень высока вероятность магнитных бурь

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Крупная корональная дыра остается в воскресенье основным фактором, определяющим космическую погоду, которая оказывает влияние на магнитное поле Земли, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Земля начала входить в зону действия дыры вчера (в момент пересечения края дыры была зафиксирована довольно сильная буря уровня G2.3), а в настоящий момент полностью погружена в вытекающую из дыры плазму с довольно экстремальными характеристиками", - говорится в сообщении.

По оценкам специалистов, скорость солнечного ветра в окрестностях планеты "держится с утра в диапазоне 700-800 км/с (удвоена по сравнению с нормальными значениями), а температура окружающего газа составляет до полумиллиона градусов и выше (увеличена в 5 и более раз)".

В то же время, так как параметры плазмы держатся на этих уровнях стабильно, то фактора "раскачивания" магнитного поля Земли нет, и геомагнитные индексы, пусть и неустойчиво, но с утра держатся в желтых и зеленых зонах.

"Впрочем, достаточно небольших изменений в структуре потока плазмы (например, небольшого роста плотности), чтобы индексы начали перекрашиваться в красные цвета. Вероятность бурь, по этой причине, очень высока и, скорее всего, как минимум об одной или двух сегодня сообщить еще придется. В области скоростей выше 600 км/с солнечный ветер, по прогнозам, может держаться еще пару суток (воскресенье и понедельник). Со вторника скорость начнет спадать", - сообщает лаборатория.

"По-прежнему велики вероятности полярных сияний. Вчера в предвечернее время по Москве, вероятности достигали до 20%, но ближе к темноте полярный овал уже распался. Сегодня возможна вторая попытка", - отмечают ученые.

Вспышечная активность на Солнце, по их оценкам, "крайне низкая (близкая к полностью отсутствующей)".