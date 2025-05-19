Путин поблагодарил Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за поддержку Вашингтоном возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом.

"Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году", - сказал он журналистам.

Путин отметил, что детали состоявшегося телефонного разговора Трампом при необходимости будут разъяснять его помощник Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и помощник господин Ушаков разъяснят чуть позднее какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом по телефону", - сказал Путин в завершении своего заявления для прессы по итогам разговора с Трампом.