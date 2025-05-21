Путин и Трамп высказались за разработку шагов к долгосрочному миру на Украине

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 19 мая согласились с необходимостью определения конкретных параметров долгосрочного мира на Украине, заявил, выступая в Российско-Армянском университете в Ереване, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"По итогам разговора и Путин, и Трамп (...) согласились с тем, что нужно работать над подготовкой конкретных шагов по долгосрочному устойчивому урегулированию", - сказал он.

"Да, включая и использование возможности перемирий. Но прежде всего - нацеливаясь на устранение первопричин", - объяснил Лавров.

По словам Лаврова, "оба лидера высказались, прежде всего, за определение параметров долгосрочного мира, параметров, которые решали бы проблему первопричин этого кризиса".

Как пояснил глава МИД, речь идет о расширении НАТО на восток и "стратегическом курсе" Киева после 2014 года на преследование сфер жизни, связанных с Россией и русским языком.