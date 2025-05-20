Температура в регионах юга Сибири вернется к 30-градусной отметке в среду

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Резкие перепады температуры на юге Сибири привели к сильной непогоде с дождями, грозами, градом и сильным ветром; в среду в регионах Сибири вновь произойдет повышение температуры до 30-градусной отметки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень резкие колебания температуры на юге Сибири. Тут еще в субботу была высокая температура, на Алтае было плюс 38 - плюс 39 градусов. Затем произошло понижение температуры до нормальных значений. Но это понижение приводит к тому, что в южных регионах непогода сильная", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Кемеровской области, в Алтайском крае, в республике Алтай сильный и очень сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер с порывами до 22 м/с, в Алтайском крае -до 25 м/с. Кроме того, в южных районах Красноярского края, в Хакасии, в Тыве сильный и очень сильный дождь, ливень, гроза, град.

"И это все связано с изменением температуры. Но она, в общем-то, будет около нормы, хотя и понизилась на 15 градусов. Но это ненадолго, потому что уже 21 мая произойдет новый вынос теплых воздушных масс, и опять температура будет приближаться к 33-32 градусам", - сказал глава Гидрометцентра.

На Алтае, в Новосибирской и Томской областях температура будет в диапазоне плюс 23 - плюс 28, "но будет приближаться и к 30 градусам", добавил Вильфанд