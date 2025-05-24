Аномально высокие температуры будут способствовать росту пожарной опасности в ряде регионов России

В ЦФО уже отмечаются очаги высокого класса пожарной опасности

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Аномально высокие температуры прогнозируются в регионах Северо-Западного, Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, это будет способствовать нарастанию пожарной опасности, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Северо-Западном федеральном округе 24-28 мая на юге Архангельской области, в Ненецком автономном округе, в республике Коми, в Вологодской области, в Мурманской, в Карелии температура на 5-9 градусов выше нормы (...) В Центральном федеральном округе с 24 по 27 мая, по Московской области 25-26 мая, на 6-7 градусов температура выше нормы", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в регионах Центрального федерального округа температура будет в диапазоне плюс 24 - плюс 28 градусов. В регионах Северо-Западного федерального округа - в Архангельской области - плюс 25 - плюс 28, в Вологодской области плюс 25 - плюс 27, в Карелии плюс 22 - плюс 27, в Ненецком автономном округе плюс 17 - плюс 19. "Это очень высоко для этих регионов", - подчеркнул Вильфанд.

Также температура выше нормы будет в регионах Сибири. Так, в Красноярском крае 24-25 мая температура на 6-10 градусов выше нормы (до плюс 34), в Хакасии - на 10 градусов выше нормы (до плюс 33). В Тыве на 5-7 градусов выше нормы (плюс 26 - плюс 31). В Иркутской области также высокая температура прогнозируется в течение длительного периода - с 24 по 27 мая температура на 7-10 градусов выше нормы и будет в диапазоне плюс 26 - плюс 33.

На Дальнем Востоке температура на 7-9 градусов выше нормы 25-28 мая будет на юге Якутии, 24-28 мая на 6-12 градусов выше нормы температура в Забайкалье (до плюс 27 - плюс 33), а 27-31 мая - на 8-9 градусов температура будет выше в Бурятии. "И даже на Чукотке на 7 градусов температура выше нормы - плюс 18 - плюс 19 градусов", - сказал Вильфанд.

"И пожарная опасность будет нарастать. Даже в Северо-Западном федеральном округе уже пятый класс пожарной опасности в Архангельской области", - сказал Вильфанд.

Также пятый класс пожарной опасности будет в Крыму и в трех регионах Сибири: Алтайском крае, Томской и Иркутской областях.

На Дальнем Востоке высокая пожарная опасность в Бурятии и в Забайкалье.

"Значительная часть Забайкальского округа занята четвертым классом пожарной опасности. И вот он появился уже и в Якутии, четвертый класс пожарной опасности. И даже в центральных районах Хабаровского края", - добавил Вильфанд.

Повышение температуры приведет к появлению очагов четвертого класса пожарной опасности и в Центральном федеральном округе, в том числе и в Московской области.

"В Центральном федеральном округе - заметное количество очагов четвертого класса пожарной опасности. Эта площадь будет увеличиваться", - добавил Вильфанд.