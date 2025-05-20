Жительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Севастопольский городской суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в государственной измене, третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений, сообщает во вторник УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.

"В декабре 2024 года Севастопольский городской суд назначил Оксане Сенеджук наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в сумме 200 тысяч рублей и ограничения свободы на один год. Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор суда первой инстанции без изменений", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2023 года 58-летняя Сенеджук вышла на связь с представителем украинской военной разведки через мессенджер. Она согласилась сотрудничать и начала выполнять задания, направленные против безопасности России.

Женщина фотографировала военные объекты Черноморского флота в Севастопольской бухте и передавала информацию через соцсети и мессенджеры в Киев, добавили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.