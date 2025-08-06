Житель Симферополя получил 18 лет колонии за госизмену

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Республики Крым вынес приговор 31-летнему жителю Симферополя, признав его виновным в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в среду.

Подсудимый приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев, говорится в сообщении.

Судом установлено, что в ноябре 2023 года, будучи противником проведения специальной военной операции, обвиняемый, находясь вблизи города Феодосия, инициативно собрал сведения о передвижении в пункт приема локомотива с цистернами нефтепродуктов.

Видеозапись передвижения и географические координаты терминала он посредством мессенджера отправил в чат-бот, используемый Главным управлением разведки министерства обороны Украины, информирует прокуратура.

Действия обвиняемого были пресечены сотрудниками Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.