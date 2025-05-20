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СКР сообщил о возбуждении дела в отношении Галины Тимченко

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В отношении журналистки Галины Тимченко (включена в реестр иноагентов в РФ) возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ.

"Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ГСУ.

В ведомстве отметили, что "рассматривается вопрос об объявлении Тимченко в розыск".

По данным следствия, "в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко опубликовала в сети Интернет видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России".

30 августа издатель проекта Meduza (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Тимченко была внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

Как отметили в министерстве, Тимченко участвовала "в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике".

23 апреля 2021 года Минюст РФ внес в реестр СМИ - иностранных агентов Medusa Project ("Медуза"). Согласно реестру, "Медуза" является юридическим лицом, зарегистрированным в 2014 году в Латвийской Республике (SIA Medusa Project).

В январе 2023 года Генпрокуратура РФ признала деятельность проекта нежелательной в России. В настоящее время информационные ресурсы Meduza на территории РФ блокируются.

СКР Галина Тимченко
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