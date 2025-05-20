Что произошло за день: вторник, 20 мая

Санкции ЕС и Великобритании, дело в отношении Галины Тимченко, назначение экс-главы "Роскосмоса" сенатором и повышение тарифов на проезд в московском транспорте

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕС одобрил 17-й санкционный пакет против России. Вступление пакета в силу будет зависеть от хода мирных переговоров по Украине, заявили в Еврокомиссии. В список попали 189 судов из третьих стран, которые Евросоюз связывает с Россией, а также 17 человек и 58 юридических лиц. Санкции предусмотрены против золотодобытчика "Атлас Майнинг", "Сургутнефтегаза", "Страхового дома ВСК". Также в список внесли гендиректора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина, политика Виктора Медведчука, 28 российских судей и работников прокуратуры.

- Великобритания ввела санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и Агентства по страхованию вкладов. Также в списки внесена группа депозитариев и регистраторов, АО "Корпорация Красный Октябрь". Всего антироссийские санкции введены против 20 физлиц и 62 структур.

- Экс-глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области.

- Госдума приняла закон о о закреплении за правительством полномочий по регулированию платного приема на обучение в вузы.

- Возбуждено уголовное дело в отношении Галины Тимченко (включена в реестр иноагентов в РФ) - издателя проекта Meduza (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией). Она подозревается по делу об организации деятельности иностранной или международной организации.

- Основатель "Русагро" Вадим Мошкович стал фигурантом дела о даче особо крупной взятки. Ранее он был обвинен в особо крупном мошенничестве и организации злоупотребления полномочиями. Арест Мошковичу продлен.

- Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% и вернулись к уровню октября-ноября 2024 года.

- Системы ФНС подверглись мощной DDoS-атаке, данные пользователей остаются надежно защищены.

- Евросоюз снимает все экономические санкции с Сирии. "Мы хотим помочь сирийскому народу построить новую, инклюзивную и мирную Сирию", - заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

- Минтранс РФ обсуждает введение овербукинга на рейсах, выполняемых не реже двух раз в сутки.

- В Москве с 1 июня в среднем на 5% изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. В частности, стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы, наземном городском транспорте по билету "Кошелек" на карте "Тройка" составит 67 рублей вместо 63 рублей. При этом стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля.