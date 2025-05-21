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Более 1,6 млн девятиклассников в РФ будут сдавать ОГЭ в основной период

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Основной период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников девятых классов стартует в 85 регионах России и образовательных организациях в 57 зарубежных странах, он продлится до 2 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

"Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) сдадут более 1,66 млн выпускников. Для проведения экзаменов будет задействовано более 12 тыс. экзаменационных пунктов", - говорится в сообщении.

Экзамены пройдут в 85 регионах России и образовательных организациях в 57 зарубежных странах. Выпускники из новых регионов в этом году проходят ГИА в форме промежуточной аттестации, кроме Луганской Народной Республики, где выпускники сами могут выбрать форму ГИА: промежуточная аттестация или ОГЭ. Не участвуют в ОГЭ в 2025 году также выпускники Курской области, для которых предусмотрена возможность промежуточной аттестации.

Самыми популярными предметами по выбору у участников ОГЭ в этом году стали обществознание - его выбрали около 759 тыс. выпускников, география - более 736 тыс., информатика - более 686 тыс. и биология - свыше 455 тыс., сообщили в ведомстве.

21 и 22 мая пройдут ОГЭ по иностранным языкам, 26 мая - по биологии, обществознанию, химии и информатике, 29 мая - по географии, истории, физике, химии, 3 июня - по математике, 6 июня - по географии, информатике и обществознанию, 9 июня - по русскому языку и 16 июня - по биологии, информатике, литературе и физике.

С 26 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех учебных предметов. Сдать экзамены в резервные дни смогут участники, не явившиеся на экзамены в основные дни по уважительным причинам, которые нужно подтвердить документально, или не завершившие написание экзаменационной работы по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, а также участники, получившие не более двух неудовлетворительных результатов.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам девятых классов необходимо сдать два обязательных учебных предмета (русский язык и математику) и два учебных предмета по выбору. В трех регионах - Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области - в этом году пройдет эксперимент, в рамках которого выпускники, не планирующие продолжать обучение в 10 классе, смогут для получения аттестата сдать только обязательные учебные предметы.

Участники экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы - русский язык и математику - в форме ОГЭ и/или государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Рособрнадзор РФ
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