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Минпросвещения РФ предупреждает о случаях мошенничества в преддверии ЕГЭ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ сообщило об участившихся случаях мошенничества в преддверии основного периода Единого госэкзамена и Основного госэкзамена и напомнило, что российские министерства, ведомства и школы никогда не требуют подтверждения персональных данных по телефону.

"В преддверии экзаменационной кампании Рособрнадзор и Минпросвещения России обращают внимание школьников и их родителей на участившиеся случаи мошенничества. Злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, пытаются похитить персональные данные и средства граждан. (...) Важно знать: Рособрнадзор, Минпросвещения России и школы не требуют подтверждения данных по телефону", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

В министерстве просят не сообщать посторонним лицам коды из SMS, пароли и данные банковских карт детей и родителей. В случае, если поступил подозрительный звонок, необходимо прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации. Затем сообщить о случае в правоохранительные органы, уточнили там.

Как отметил директор Центра информационно-телекоммуникационных технологий и защиты информации федерального государственного автономного научного учреждения "Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования" Олег Денисенко, участившиеся случаи мошенничества в период экзаменационной кампании - тревожный сигнал, требующий повышенной цифровой грамотности и от образовательных организаций, и со стороны учащихся и их родителей.

"Аферисты эксплуатируют доверие граждан к государственным институтам. Они звонят, направляют письма выпускникам и их родителям, выдавая себя за сотрудников ведомств, школ или экзаменационных комиссий, предлагают зарегистрироваться для участия в итоговой аттестации, просят продиктовать код из SMS, перейти по ссылке. Таким образом преступники получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и банковским приложениям", - цитирует пресс-служба Денисенко.

По его словам, образовательным организациям важно внедрять обучающие программы для школьников и родителей, разъясняющие основы цифровой гигиены и методы противодействия мошенничеству.

Минпросвещения РФ ЕГЭ Рособрнадзор
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