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Путин заявил, что в ходе СВО Россия воюет с приверженцами идеологии неонацизма

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU -Россия в ходе СВО воюет с приверженцами неонацизма, потому что они уничтожают памятники времен Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Понятно, с кем мы воюем. Если напрямую уничтожают памятники времён Второй мировой войны - понятно. Это даёт нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма", - сказал он в ходе общения с волонтерами в Курской области во вторник.

"Ну, понятно, для чего это делается. Для того, чтобы стереть память, историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись. А это зачем? А чтобы не было будущего. Вот так все на самом деле элементарно. И ещё стереть память у тех, кто смотрит в сторону России", - добавил позже президент РФ.

Владимир Путин
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