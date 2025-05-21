Путин объяснил приезд в Курскую область желанием лично оценить обстановку

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин приехал в Курскую область впервые после освобождения ее от ВСУ, он пояснил, что, имея всю информацию о регионе, хотел лично ознакомиться с ситуацией на месте.

"Конечно, вся информация у меня есть. Правительство докладывает, военные докладывают, спецслужбы докладывают, полпредство докладывает, МВД докладывает. В принципе, для работы этого достаточно, но мне хотелось вас увидеть, послушать, потому что с места виднее. Отдельные вещи я увидел и пометил, будем это делать", - сказал он на встрече с руководителями муниципалитетов региона.

Президент подчеркнул, что "обстановка в Курской области боевая", и попросил губернатора Курской области представить сотрудников местных властей к государственным наградам.

"Вы не ждали указаний, одного не было, второго не было, какие-то структуры куда-то исчезли, а вы не побежали, не разбежались, вы выполняли свой долг, и у вас это получилось", - сказал Путин, обращаясь к работникам муниципалитетов.