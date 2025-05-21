Поиск

Путин сообщил, что ВСУ пытаются двигаться в сторону российской границы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Армия Украины не оставляет попыток продвигаться в сторону государственной границы России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во вторник глава государства посетил Курск и пообщался с волонтерами. Один из участников встречи, оператор расчета беспилотников, сообщил, что в ходе разведки дроном в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен личный состав ВСУ, по которому впоследствии нанесли удар "Искандером".

"Пытаются двигаться в сторону границы. Ну ладно, это отдельная тема", - сказал Путин.

20 мая в Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли ракетный удар по позициям украинского спецназа в районе Шостки Сумской области.

Владимир Путин ВСУ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Ставрополе число пострадавших от взрыва в жилом доме выросло до трех

В Ставрополе число пострадавших от взрыва в жилом доме выросло до трех

В Забайкалье природный пожар угрожает селу и автозаправке

В Ставрополе в многоквартирном доме произошел взрыв газа

Военная операция на Украине

Над регионами РФ и Черным морем за ночь сбили 127 украинских беспилотников

Более 1,6 млн девятиклассников в РФ будут сдавать ОГЭ в основной период

Более 1,6 млн девятиклассников в РФ будут сдавать ОГЭ в основной период

Что произошло за день: вторник, 20 мая

Суд продлил арест основателя "Русагро" Мошковича до 25 августа

Рособрнадзор предложит ввести на экзамене по русскому для мигрантов устную часть

Рособрнадзор предложит ввести на экзамене по русскому для мигрантов устную часть
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2265 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });