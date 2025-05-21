Путин сообщил, что ВСУ пытаются двигаться в сторону российской границы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Армия Украины не оставляет попыток продвигаться в сторону государственной границы России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во вторник глава государства посетил Курск и пообщался с волонтерами. Один из участников встречи, оператор расчета беспилотников, сообщил, что в ходе разведки дроном в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен личный состав ВСУ, по которому впоследствии нанесли удар "Искандером".

"Пытаются двигаться в сторону границы. Ну ладно, это отдельная тема", - сказал Путин.

20 мая в Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли ракетный удар по позициям украинского спецназа в районе Шостки Сумской области.