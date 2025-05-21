В Орловской области удары беспилотников повредили частные дома

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждениях, нанесенных ночной атакой беспилотников на регион.

"По уточненной информации, в результате массированной вражеской атаки БПЛА в городе Болхове получили повреждения несколько частных жилых домов (...). Пострадавших нет", - написал он в Telegram.

На местах происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки, добавил он.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь и утром в среду над регионом было нейтрализовано более пролусотни БПЛА.