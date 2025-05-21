Над регионами РФ и Черным морем за ночь сбили 127 украинских беспилотников

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на среду сбили 127 украинских беспилотников над регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Подавляющее число дронов сбито над Брянской областью - 41. Над Орловской областью сбито 37 БПЛА, над Курской - 31.

"Шесть БПЛА - над территорией Московского региона, пять БПЛА - над территорией Владимирской области, три БПЛА - над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.

По одному беспилотнику было сбито над Белгородской, Тульской и Калужской областями, а также над акваторией Черного моря.