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Закон о новой схеме одномандатных избирательных округов одобрен Совфедом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о новой схеме одномандатных избирательных округов для проведения парламентских выборов в России в 2026 году, предполагающую, в том числе, их создание в новых регионах.

Согласно закону, в ДНР образуется три округа, в ЛНР - два, Запорожской и Херсонской областях - по одному. Таким образом, новые субъекты РФ получили в общей сложности семь округов.

Увеличение на один избирательный округ планируется в Москве (16), Московской области (12) и Краснодарском крае (девять).

В Алтайском и Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях количество округов уменьшается на один у каждого региона.

По новой схеме в Санкт-Петербурге - восемь избирательных округов; в республиках Татарстан и Башкортостан - по шесть; в Самарской области - пять; Саратовской - четыре; Свердловской области - семь; в Челябинской области - пять.

Таким образом, общее количество округов остается прежним, как и должно быть по закону, и составляет 225 одномандатных округов.

Закон был внесен во исполнение предписаний части 10 статьи 12 закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", согласно которым Центральная избирательная комиссия РФ разрабатывает схему одномандатных избирательных округов и не позднее чем за 80 дней до дня истечения срока, на который была утверждена прежняя схема одномандатных избирательных округов, представляет в установленном порядке на рассмотрение Госдумы новую схему одномандатных избирательных округов и ее графическое изображение, говорится в пояснительной записке.

Выборы депутатов Госдумы запланированы на сентябрь 2026 года.

Совет Федерации
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