Закон о новой схеме одномандатных избирательных округов подписан президентом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о новой схеме одномандатных избирательных округов для проведения парламентских выборов в 2026 году, предполагающую, в том числе, их создание в новых регионах. Закон опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом в ДНР образуется три округа, в ЛНР - два, Запорожской и Херсонской областях - по одному. Таким образом, новые регионы получили в общей сложности семь округов.

Увеличение на один избирательный округ планируется в Москве (16), Московской области (12) и Краснодарском крае (девять).

В Алтайском и Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях количество округов уменьшается на один у каждого региона.

По новой схеме, в Петербурге - восемь избирательных округов; в республиках Татарстан и Башкортостан - по шесть; в Самарской области - пять; Саратовской - четыре; Свердловской области - семь; в Челябинской области - пять.

Таким образом, общее количество округов остается прежним, как и должно быть по закону, и составляет 225 одномандатных округов.

Выборы депутатов Госдумы запланированы на сентябрь 2026 года.