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Госдума ратифицировала договор о выдаче между Россией и Таиландом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Государственная дума на заседании в среду ратифицировала договор между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче.

Договором, подписанным в Москве 23 октября 2024 года, предусматривается обязательство сторон выдавать друг другу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскиваемых запрашивающей стороной для осуществления уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления, влекущего выдачу.

Госдума Таиланд
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