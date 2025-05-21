Госдума ратифицировала договор о выдаче между Россией и Таиландом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Государственная дума на заседании в среду ратифицировала договор между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче.

Договором, подписанным в Москве 23 октября 2024 года, предусматривается обязательство сторон выдавать друг другу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскиваемых запрашивающей стороной для осуществления уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления, влекущего выдачу.