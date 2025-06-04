Совет Федерации ратифицировал договор о выдаче между Россией и Таиландом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду ратифицировал договор между Россией и Таиландом о выдаче.

Документ был подписан в Москве 23 октября 2024 года. Договором предусматривается обязательство сторон выдавать друг другу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскиваемых запрашивающей стороной для уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора за совершение преступления, влекущего выдачу.