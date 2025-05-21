В Россию за пять лет за медпомощью приезжали 21,5 млн иностранцев

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Поток иностранных туристов, которые приехали в Россию за оказанием медицинской помощи, за 5 лет увеличился более чем в пять раз, их число составило 21,5 млн человек, сообщила замглавы Минздрава Евгения Котова на встрече с главами диппредставительств стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Наша страна уже в течение последних (...) пять лет является точкой притяжения для жителей других государств, которые приезжают для того, чтобы получить медицинскую помощь в России, - сказала она. - За последние 5 лет более чем в пять раз увеличился поток иностранных туристов, которые приехали за оказанием медицинской помощи".

По ее словам, за этот период более 21,5 млн иностранцев приехали в Россию за медпомощью. Самые частые и востребованные профили - это онкология, травматология и ортопедия, акушерство и гинекология, офтальмология, нейрохирургия и сердечно-сосудистая хирургия. Это только самые крупные профили. "Поводов для обращения было гораздо больше", - уточнила Котова.