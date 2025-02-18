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РСТ назвал налоги и дефицит кадров препятствиями для санаторно-курортной отрасли

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Развитие в России санаторно-курортной отрасли тормозят высокие налоги, в том числе на имущество, высокая стоимость строительства новых объектов, дефицит квалифицированных медицинских кадров, решить эти проблемы могли бы адресные меры поддержки со стороны государства, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Мы много говорим о возросшем спросе на санаторно-курортные услуги в последние годы. Наверное, тому виной не просто желание жить качественно и долго, но еще и недавняя пандемия, которая обеспечила взрывной рост из-за необходимости поправлять свое здоровье. И сейчас этот рост упирается в дефицит предложения. Если многое делается с точки зрения строительства гостиниц в разных сегментах, то санаториев строится сильно меньше", - сказал он на первом Термальном конгрессе в Тюмени.

Уманский добавил, что государство очень помогает развитию гостиничного номерного фонда.

"Мы хотим обратить внимание, что, может быть, стоит сфокусировать какие-то меры поддержки и стимулирования бизнеса как раз в этом направлении для того, чтобы у нас появлялось больше санаториев. Поскольку специфика санатория в том, что расходы на тот номер, который строится, значительно больше, чем у гостиниц", - подчеркнул он.

Второй проблемой развития санаторно-курортной отрасли он назвал утечку кадров.

"Нам надо подумать о подготовке кадров в части медицинских специалистов, потому что их остро не хватает. Санатории находится в очень тяжелом положении в конкурентной борьбе с медицинскими центрами, особенно рядом с крупными мегаполисами. По большому счету, весь профессиональный высококвалифицированный персонал утекает в эти медицинские центры. Потому что за счет большего потока людей или еще по каким-то причинам там действительно большие зарплаты предлагаются персоналу, а санатории страдают от нехватки кадров", - добавил Уманский.

Он предложил рассмотреть возможность зачета медицинского стажа врачам и другому персоналу санаториев, что помогло бы создать равноценные условия конкуренции за кадровые ресурсы.

Еще одной важной мерой поддержки, по словам президента РСТ, могли бы стать налоговые льготы. В частности, отмена регионами налога на имущество для санаториев, расположенных на их территории.

Первый Термальный конгресс проходит в Тюмени 18 и 19 февраля, в нем участвуют представители органов власти, курортов, эксперты санаторно-курортной отрасли. На конгрессе обсуждаются актуальные проблемы развития туризма, связанного с медициной и оздоровлением.

Илья Уманский РСТ Тюмень
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