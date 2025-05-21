В Минобороны сообщили о 30 нейтрализованных дронах во второй половине дня среды

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 15:00 до 18:00 мск уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников над восемью российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, 11 беспилотников сбиты над Орловской областью, по пять дронов над Брянской и Курской областями, четыре - над Московским регионом, два - над Тульской областью и по одному беспилотнику - над Владимирской, Калужской и Рязанской областями.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО с 8:00 до 11:30 мск сбили 39 дронов ВСУ, с 11:30 до 15:00 мск нейтрализованы 34 украинских беспилотника, атакам подверглись девять регионов России.



