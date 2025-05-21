Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу, "Шереметьево" – опять приостановил

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу после повторно вводившихся Росавиацией ограничений.

Согласно сообщению ведомства, их работа ограничивалась с 15:44 до 16:01 по Москве.

Ранее в среду оба аэропорта уже приостанавливали работу для обеспечения безопасности полетов, затем ограничения были сняты.

Вместе с тем Росавиация сообщила о второй за день приостановке работы аэропорта "Шереметьево", который также уже закрывался из соображений безопасности в среду.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в среду об уничтожении силами ПВО нескольких беспилотников, летевших на Москву.



